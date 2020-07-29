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29 июля 2020, среда, 13:33 434
Силовые структуры 2020-07-29T13:45:04+03:00
Українські Новини
В Виннице полицейские задержали злоумышленников, которые взрывали банкоматы

В Виннице полицейские задержали злоумышленников, которые взрывали банкоматы

Валентин Дзюбенко
Взрыв, Преступники, Ограбление банкоматов, МВС
Задержание подрывников банкоматов в Виннице. Фото: Національна поліція
Задержание подрывников банкоматов в Виннице. Фото: Національна поліція

Вслед за поимкой организаторов серии взрывов в Киеве, стало известно о задержании группы преступников в Виннице, которые взрывали и грабили банкоматы по всей стране. Об этом сообщает МВД.

Ранним утром 29 июля в Виннице во время попытки ограбления банкомата сотрудники полиции задержали двух жителей Донецкой области, которые причастны к аналогичным преступлениям в разных регионах Украины.

"С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле "Ауди", задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек", – говорится в заявлении МВД.

Преступники пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой пытались совершить преступление. Полицейские осмотрели автомобиль задержанных, изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда и другие вещественные доказательства.

Известно также, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Как сообщали Українські новини, в Киеве задержали похитителей бизнесмена Сергея Ткаченко.

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