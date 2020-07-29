В Виннице полицейские задержали злоумышленников, которые взрывали банкоматы

Вслед за поимкой организаторов серии взрывов в Киеве, стало известно о задержании группы преступников в Виннице, которые взрывали и грабили банкоматы по всей стране. Об этом сообщает МВД. Ранним утром 29 июля в Виннице во время попытки ограбления банкомата сотрудники полиции задержали двух жителей Донецкой области, которые причастны к аналогичным преступлениям в разных регионах Украины. "С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле "Ауди", задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек", – говорится в заявлении МВД. Преступники пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой пытались совершить преступление. Полицейские осмотрели автомобиль задержанных, изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда и другие вещественные доказательства. Известно также, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Как сообщали Українські новини, в Киеве задержали похитителей бизнесмена Сергея Ткаченко.