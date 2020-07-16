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16 июля 2020, четверг, 13:44 473
Силовые структуры 2020-07-16T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве полицейские при поддержке бойцов КОРДа задержали похитителей бизнесмена Сергея Ткаченко, – Андрей Крищ

В Киеве полицейские при поддержке бойцов КОРДа задержали похитителей бизнесмена Сергея Ткаченко, – Андрей Крищенко

Павел Твердохлиб
КОРД, Андрей Крищенко, Нацполиция Киева, Сергей Ткаченко, Освобождение заложника
Освобождение из плена бизнесмена Сергея Ткаченко. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Освобождение из плена бизнесмена Сергея Ткаченко. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские в ходе специальной операции освободили из плена бизнесмена Сергея Ткаченко и задержали пятерых злоумышленников, которые похитили мужчину 1 июля возле станции метро "Дорогожичи".

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины полицейские изъяли записи уличных камер видеонаблюдения и пообщались со свидетелем. Он рассказал, что мужчина зашел в помещение, а за ним направились двое незнакомцев. Впоследствии они вывели его из здания в неизвестном направлении.

Как отметил Андрей Крищенко, правоохранители при поддержке спецподразделения КОРД, сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции и представителей других профильных служб провели спецоперацию и освободили заложника: "Мы задержали трех человек, которые похитили бизнесмена и удерживали его. Все время они издевались над потерпевшим и требовали от него деньги, которые стали основным мотивом похищения. Заложника, которого мы освободили, оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается".

В настоящее время уже задержаны 5 злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам освобожденного Сергея Ткаченко, похитители требовали у него 25 млн долларов. Он поблагодарил полицейским за освобождение и оперативное задержание злоумышленников.

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