Из госбюджета выделят 10 млрд гривен на покрытие "зеленого тарифа", - Минэнерго

Кабинет Министров должен предусмотреть 10 млрд гривен в государственном бюджете на выплату производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по "зеленому тарифу".

Об этом Українським Новинам сообщили в Министерстве энергетики.

"По оценкам Минэнерго общий объем выплат по "зеленому тарифу" в 2020 году (с учетом реструктуризации) будет составлять 49-50 млрд гривен. Соответственно, 20% - около 10 млрд гривен", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что объем электроэнергии из альтернативных источников, что соответствует 20% от общего объема произведенной электроэнергии из ВИЭ в 2020 году составляет 2,3 млрд кВт-ч.

Кроме того, в Министерстве подчеркнули, что в законопроекте не прописано, что Кабмин должен подготовить соответствующие изменения закона о госбюджете на 2020 год.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для СЭС мощностью более 1 МВт на 15%, для ВЭС – на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил, что в 2017-2020 годах "зеленый тариф" в Украине был на 44-164% выше для ветряных электростанций (ВЭС), чем в Германии.