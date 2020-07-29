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29 июля 2020, среда, 12:00 391
Политика 2020-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Возле здания Верховной Рады провалился асфальт

Возле здания Верховной Рады провалился асфальт

Кира Молчанова
Верховная Рада, Киевавтодор, Коммунальная корпорация
Яма у Верховной Рады. Фото: пресс-служба
Яма у Верховной Рады. Фото: пресс-служба "Киевавтодор"

В Киеве прямо под стенами Верховной Рады провалился асфальт из-за порыва трубопровода под проезжей частью. Как и в случае, когда такая же авария произошла возле Офиса Президента, место провала огородили.

Об этом сообщили КП ДЭУ Печерского района.

Пострадал участок дороги на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Шелковичной. Сейчас там яма в несколько метров.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве признали, что подобные аварии с разрешением асфальта происходят в Киеве часто.

Яму у Рады огородили заборчиком. Фото: пресс-служба Яму у Рады огородили заборчиком. Фото: пресс-служба "Киевавтодор"

Яма на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Шелковичной. Фото: пресс-служба Яма на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Шелковичной. Фото: пресс-служба "Киевавтодор"

Как сообщали Українські Новини, ранее на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт.

В прошлом году в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.

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