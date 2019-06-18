Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт

Во вторник, 18 июня, в самом центре Киева два автомобиля провалились под асфальт. Случайными участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.

Инцидент произошел по адресу улица Крещатик, 4, сообщает "Информатор" с места события.

Водитель Citroen рассказал, что обвал асфальта произошел неожиданно. Во дворе давно не проводили ремонтные работы, однако подобных случаев ранее не было.

Из-за обвала образовалась настолько глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей. Достать транспортное средство возможно только при помощи эвакуатора. Место обвала оградили правоохранители, однако на указанном участке парковки еще находились два автомобиля.

Сотрудники патрульной полиции в экстренном порядке пытаются найти владельцев припаркованных авто. Правоохранители не исключают возможность дальнейшего обвала.

Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото: "Информатор"

Напомним, в прошлом году в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.

Кроме того из-за прорыва трубы в центре столицы под асфальт провалился автомобиль и обожглись люди, а возле центрального ж/д вокзала в асфальте появилась огромная яма.