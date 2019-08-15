Асфальт провалился на ул. Лютеранской возле Офиса Президента из-за проблем с коммуникациями в Киеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор".\r\n"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают", - сообщила она.\r\nПровал асфальта. Фото: Информатор\r\nПо данным корпорации, провал случился около 7:00, но дорогу не перекрыли.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт.\r\nВ прошлом году в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.\r\nКроме того, из-за прорыва трубы в центре столицы под асфальт провалился автомобиль и обожглись люди, а возле центрального ж\/д вокзала в асфальте появилась огромная яма.