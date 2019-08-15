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15 августа 2019, четверг, 11:38 265
Происшествия 2019-08-15T12:56:47+03:00
Українські Новини
Фото дня: Возле Офиса Президента в центре Киева провалился асфальт

Фото дня: Возле Офиса Президента в центре Киева провалился асфальт

Провал асфальта. Фото: Информатор
Провал асфальта. Фото: Информатор

Асфальт провалился на ул. Лютеранской возле Офиса Президента из-за проблем с коммуникациями в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают", - сообщила она.

Провал асфальта. Фото: ИнформаторПровал асфальта. Фото: Информатор

По данным корпорации, провал случился около 7:00, но дорогу не перекрыли.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт.

В прошлом году в Киеве пожарная машина ехала на вызов, но провалилась под асфальт.

Кроме того, из-за прорыва трубы в центре столицы под асфальт провалился автомобиль и обожглись люди, а возле центрального ж/д вокзала в асфальте появилась огромная яма.

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