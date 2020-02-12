Переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" хотят решить путем электронного голосования

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена решить вопрос переименования станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" путем электронного голосования.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти" предложили Киевгорадминистрации переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" в ​​"Бабий Яр".

Благотворительный фонд также отметил, что готов взять на себя финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования.

Киевгорадминистрация сообщает, что подобные предложения рассматривает Комиссия по вопросам наименований, в состав которой входят ученые-историки, языковеды, краеведы, памятниковеды, архитекторы, а также депутаты Киевсовета и чиновники КГГА.

"Если комиссия примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое продлится 2 месяца. Во время этого этапа все жители города смогут проголосовать "за" или "против" такой инициативы, или предоставить свое предложение", - говорится в сообщении.

Переименование улиц или объектов инфраструктуры утверждается решением Киевсовета.

Указывается, что по результатам голосования Комиссия по вопросам наименований повторно рассмотрит инициативу и, в зависимости от результатов обсуждения решит, рекомендовать ли председателю Киевской городской государственной администрации выносить вопрос на сессию Киевсовета.

Как сообщали Українськi Новини, в киевсом метро появится связь 4G.