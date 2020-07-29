Жидкости для электронных сигарет внесли в перечень подакцизных товаров

Кабинет Министров Украины внес жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в постановлении правительства от 27 июля № 643, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в положение о Государственной налоговой службе вносятся изменения.

В частности, в перечень товаров, над которыми осуществляется реализация государственной налоговой политики в пределах полномочий, предусмотренных законом, контроля за поступлением в бюджеты и государственные целевые фонды налогов, сборов, платежей, государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом, включены жидкости для электронных сигарет.

Также Налоговая служба будет осуществлять лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству таких жидкостей.

Данные изменения вступают в силу с 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет усилить ответственность за продажу электронных сигарет детям.



Кроме того, стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов.