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29 июля 2020, среда, 11:25 21
Налоги 2020-07-29T11:26:26+03:00
Українські Новини
Жидкости для электронных сигарет внесли в перечень подакцизных товаров

Жидкости для электронных сигарет внесли в перечень подакцизных товаров

Валерия Драгомирова
Налоговая, Жидкости, Электронные сигареты, Подакцизные товары
Электронная сигарета, курение. Фото: independent.co.uk
Электронная сигарета, курение. Фото: independent.co.uk

Кабинет Министров Украины внес жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в постановлении правительства от 27 июля № 643, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в положение о Государственной налоговой службе вносятся изменения.

В частности, в перечень товаров, над которыми осуществляется реализация государственной налоговой политики в пределах полномочий, предусмотренных законом, контроля за поступлением в бюджеты и государственные целевые фонды налогов, сборов, платежей, государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом, включены жидкости для электронных сигарет.

Также Налоговая служба будет осуществлять лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству таких жидкостей.

Данные изменения вступают в силу с 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет усилить ответственность за продажу электронных сигарет детям


Кроме того, стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов. 

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