В Киеве Протасовому Яру вернули статус зеленой зоны. Теперь там нельзя строить

Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы горсовета и Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты вернули статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр, что в Соломенском районе. Речь идет о земельном участке площадью 3,15 га на улице Николая Амосова, которая размещается в парке отдыха Протасов Яр", - говорится в сообщении горсовета.

Указано, что Киевсовет признал не соответствующими интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 года на территории Протасового Яра.

На землях Протасового Яра в дальнейшем планируют создать региональный ландшафтный парк.

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку.

Подчеркнуто, что речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

Указано, что на следующем пленарном заседании Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", которое арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га.

Согласно сообщению горсовета, киевляне неоднократно требовали вернуть участке статус зеленой зоны и изменить целевое назначение части земельных участков Протасового Яра.

Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева разрешил компании "Дайтона Групп" возводить 32-этажный жилой комплекс на Протасовом яру в Киеве, отменив предписание Государственной архитектурно-строительной инспекции об остановке строительных работ на улице Амосова.

Кличко заявил о намерении сохранить Протасов Яр.

Протасов Яр известен как место, куда можно зимой поехать кататься на лыжах, не покидая Киев.