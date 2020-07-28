В Киеве создали 7 ландшафтных заказников, чтобы уберечь от застройки

Киевский городской совет создал 7 ландшафтных заказников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

"7 ландшафтных заказников - Киев пополнится новыми природоохранными зонами... Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты объявили ряд участков ландшафтными заказниками местного значения", - говорится в нем.

В частности, соответствующий статус получили участки "Конча-Заспа" на территории острова Жуков в Голосеевском районе, "Троещинские луга" на территории Деснянского района.

Также такой статус получили "Деснянские луга", "Урочище Церковщина", "Совская балка", "Багринова гора", "Долина реки Коноплянки".

"Киевляне хотят жить в зеленом городе, а не в бетонных джунглях. Именно поэтому сегодня ряд зеленых зон столицы Киевсовет объявил ландшафтными заказниками местного значения. Это будет способствовать оздоровлению окружающей среды, улучшению экологического и санитарного состояния, росту туристического потенциала Киева, а также расширению рекреационных зон для отдыха киевлян и гостей столицы. Кроме того, природоохранный статус поможет уберечь эти территории от недобросовестных застройщиков. Ведь таким образом город делает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации", - сказала автор ряда решений по созданию заказников, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Также депутаты сегодня установили водоохранную и прибрежную защитную полосу Труханова острова в Днепровском районе и предоставили статус сквера земельному участку в пределах улицы Демеевской и переулка Демеевского в Голосеевском районе.

Как сообщали Українськi Новини, 16 мая Киевсовет создал ландшафтный заказник местного значения "Труханов остров" на территории островов Труханов и Межмостный.

Киевский городской совет предоставил Протасовому Яру статус зеленой зоны.

Протасов Яр известен как место, куда можно зимой поехать кататься на лыжах, не покидая Киев.