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28 июля 2020, вторник, 18:09 767
Общество 2020-07-28T18:28:17+03:00
Українські Новини
Кличко заявил о намерении сохранить Протасов Яр

Кличко заявил о намерении сохранить Протасов Яр

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Застройка, Зеленая зона, Протасов Яр
Протасов яр в Киеве. Фото: Википедия
Протасов яр в Киеве. Фото: Википедия

На землях Протасового Яра не будет жилой застройки и в дальнейшем планируется создать региональный ландшафтный парк. Киевсовет принял решение, которым признал такими, что не отвечают интересам территориальной громады земельные отводы с 2007 до 2012 года на территории Протасового Яра.

Об этом говорится в сообщении на "Официальном портале Киева".

Также депутаты отменили изменения в Генеральный план Киева и Программу развития зеленой зоны, которыми земельные участки в Протасовом Яру были переведены под жилую застройку. Речь идет об отмене передачи для освоения 3,23 га зеленых зон ООО "Дайтона групп".

"Город делает все для наведения порядка с землей урочища. На ближайшую сессию Киевсовета будет вынесен еще один важный проект решения – об отказе в возобновлении договора аренды с "Интерстрой Компани". Поэтому прошу депутатов ответственно отнестись к принятию этого важного вопроса", – отметил Кличко.

В сообщении говорится, что на следующее пленарное заседание Киевсовета должен быть вынесен вопрос об отказе в возобновлении договора аренды с ООО "Интерстрой Компани", арендует другой земельный участок в Протасовом Яру площадью 0,7 га. Он также должен в перспективе стать частью регионального ландшафтного парка "Протасов Яр".

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