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28 июля 2020, вторник, 20:47 3539
Происшествия 2020-07-28T21:30:02+03:00
Українські Новини
Одесский активист рассказал, что его хотели убить, когда он ехал по Одесской трассе Сообщение проверяет полици

Одесский активист рассказал, что его хотели убить, когда он ехал по Одесской трассе Сообщение проверяет полиция

Кира Молчанова
Полиция, Покушение, Активист, Покушение на убийство

Полиция проверяет сообщение о стрельбе с участием активиста Демьяна Ганула в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Активист на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором рассказал, что по пути в Одессу к его автомобилю с двух сторон приблизились автомобили Toyota на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes.

"Нас хотели столкнуть с трассы, мы возвращались в Одессу из Южного, и начали обстреливать из травматического оружия... Чудом не попали в меня. С обеих сторон стреляли", - сказал Ганул.

Он отметил, что в ответ начал отстреливаться из травматического оружия.

Активист охарактеризовал произошедшее как покушение на него.

"В результате стрельбы никто не пострадал. Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват", - сказано в сообщении полиции.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Активист опубликовал видео на своей странцие в Facebook сразу после покушения.

Как сообщали Українськi Новини, в июле пропал Алексей Кучапин, руководитель общественной организации "Дом Милосердия".

Позднее тело Кучапина нашли в Киеве в закрытой съемной квартире. Полиция предполагает, что это было самоубийство.

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