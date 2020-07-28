Одесский активист рассказал, что его хотели убить, когда он ехал по Одесской трассе Сообщение проверяет полици

Полиция проверяет сообщение о стрельбе с участием активиста Демьяна Ганула в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

Активист на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором рассказал, что по пути в Одессу к его автомобилю с двух сторон приблизились автомобили Toyota на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes.

"Нас хотели столкнуть с трассы, мы возвращались в Одессу из Южного, и начали обстреливать из травматического оружия... Чудом не попали в меня. С обеих сторон стреляли", - сказал Ганул.

Он отметил, что в ответ начал отстреливаться из травматического оружия.

Активист охарактеризовал произошедшее как покушение на него.

"В результате стрельбы никто не пострадал. Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват", - сказано в сообщении полиции.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Активист опубликовал видео на своей странцие в Facebook сразу после покушения.

Как сообщали Українськi Новини, в июле пропал Алексей Кучапин, руководитель общественной организации "Дом Милосердия".

Позднее тело Кучапина нашли в Киеве в закрытой съемной квартире. Полиция предполагает, что это было самоубийство.