Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% стоимости

No, Bitcoin as a store of value isn’t dead just because it had a super shitty day. No, Ethereum and defi aren’t dead just because they had a super shitty day. In the coming months the world will see what anti-fragile means.

За считанные минуты биткоин вырос до $5200. Ethereum на Coinbase по $122.

Сооснователь инвесткомпании 10T Holdings Дэн Тапиеро раскритиковал тех, кто о не состоятельности биткоина. По его мнению, это единственный свободный рынок. Актив может упасть на 50% за день, но ему не нужно государство для стабилизации.

BITCOINERS: Hearing guys whine that btc is krap, not a hedge, not digital gold, it's going to zero etc..stfu. Btc is the only true free market in the world. Btc is the only asset that can go down 50% in one day and doesn't need govt intervention to stabilize. It will be fine. pic.twitter.com/I5tFpGg5BP