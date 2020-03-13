Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% стоимости

В ночь на 13 марта, цена биткоина резко снизилась к $3800, тем самым потеряв более, чем 50% стоимости за сутки. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum опустилась ниже $100 впервые с декабря 2018 года. Сооснователь обменной платформы ShapeShift Эрик Ворхес считает, что биткоин остается средством сбережения, несмотря на обвал, передает Forklog

No, Bitcoin as a store of value isn’t dead just because it had a super shitty day. No, Ethereum and defi aren’t dead just because they had a super shitty day. In the coming months the world will see what anti-fragile means. — Erik Voorhees (@ErikVoorhees) March 13, 2020

За считанные минуты биткоин вырос до $5200. Ethereum на Coinbase по $122.

Сооснователь инвесткомпании 10T Holdings Дэн Тапиеро раскритиковал тех, кто о не состоятельности биткоина. По его мнению, это единственный свободный рынок. Актив может упасть на 50% за день, но ему не нужно государство для стабилизации.

BITCOINERS: Hearing guys whine that btc is krap, not a hedge, not digital gold, it's going to zero etc..stfu. Btc is the only true free market in the world. Btc is the only asset that can go down 50% in one day and doesn't need govt intervention to stabilize. It will be fine. pic.twitter.com/I5tFpGg5BP — Dan Tapiero (@DTAPCAP) March 13, 2020

По состоянию на 4:30 UTC, цена биткоина торгуется выше $5 тыс. В аналитической компании Coinmetrics случай назвали худшим днем в истории Ethereum.

По данным CoinGecko, капитализация рынка опускалась до $125 млрд, затем восстановилась в район $145 млрд. Капитализация биткоина составляет $94 млрд.

Объем торгов биткоин-фьючерсами на Bakkt и Чикагской товарной бирже (CME) за сутки превысил $720 млн. Согласно Bitwise, на 10 доверенных биржах обьем торгов биткоином составил $5,63 млрд.

В ходе падения сильно пострадал страховой фонд деривативной биржи BitMEX. Торги на ней были приостановлены.

Глава биржи FTX утверждает, что торги приостановила и биржа опционов Deribit. Как только прекратились ликвидации на обеих площадках, биткоин вырос выше $5 тыс. Он уверен, что причиной столько резкого падения стал механизм ликвидаций на BitMEX.

Это не единственное историческое падение за последние сутки. Индекс Dow Jones в ходе американской сессии опустился на 10% — дневной антирекорд, и это худший трехмесячный период в истории британского финансового рынка с 1720 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии.

в 2019 году криптовалюте Bitcoin предрекли падение до нуля, а аналитики прогнозировали новое "дно" для криптовалюты.