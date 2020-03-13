подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% стоимости
13 марта 2020, пятница, 09:09 738
Мир 2020-03-13T10:04:12+02:00
Українські Новини
Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% стоимости

Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% стоимости

Елизавета Кесельман
Биткоин, Криптовалюты, Транзакции, Обвал биткоина
Криптовалюта, биткоин. Фото: news.zing.vn
Криптовалюта, биткоин. Фото: news.zing.vn

В ночь на 13 марта, цена биткоина резко снизилась к $3800, тем самым потеряв более, чем 50% стоимости за сутки. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum опустилась ниже $100 впервые с декабря 2018 года. Сооснователь обменной платформы ShapeShift Эрик Ворхес считает, что биткоин остается средством сбережения, несмотря на обвал, передает Forklog

За считанные минуты биткоин вырос до $5200. Ethereum на Coinbase по $122.

Сооснователь инвесткомпании 10T Holdings Дэн Тапиеро раскритиковал тех, кто о не состоятельности биткоина. По его мнению, это единственный свободный рынок. Актив может упасть на 50% за день, но ему не нужно государство для стабилизации.

По состоянию на 4:30 UTC, цена биткоина торгуется выше $5 тыс. В аналитической компании Coinmetrics случай назвали худшим днем в истории Ethereum.

По данным CoinGecko, капитализация рынка опускалась до $125 млрд, затем восстановилась в район $145 млрд. Капитализация биткоина составляет $94 млрд.

Объем торгов биткоин-фьючерсами на Bakkt и Чикагской товарной бирже (CME) за сутки превысил $720 млн. Согласно Bitwise, на 10 доверенных биржах обьем торгов биткоином составил $5,63 млрд.

В ходе падения сильно пострадал страховой фонд деривативной биржи BitMEX. Торги на ней были приостановлены.

Глава биржи FTX утверждает, что торги приостановила и биржа опционов Deribit. Как только прекратились ликвидации на обеих площадках, биткоин вырос выше $5 тыс. Он уверен, что причиной столько резкого падения стал механизм ликвидаций на BitMEX.

Это не единственное историческое падение за последние сутки. Индекс Dow Jones в ходе американской сессии опустился на 10% — дневной антирекорд, и это худший трехмесячный период в истории британского финансового рынка с 1720 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии.

в 2019 году криптовалюте Bitcoin предрекли падение до нуля, а аналитики прогнозировали новое "дно" для криптовалюты. 

Больше новостей о: Биткоин Криптовалюты Транзакции Обвал биткоина

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне
Сегодня СНБО решит, закрывать ли границы Украины из-за коронавируса
Новости
Суд приостановил решение Киевсовета отмечать дни рождения людей, связанных с нацизмом, - Портнов 10:15
Из-за коронавируса Латвия объявила карантин на месяц 10:13
Больная коронавирусом женщина после возвращения из Польши посетила Львов и церковь 10:12
ТРЦ Lavina Mall в Киеве прекратил проведение массовых развлекательных мероприятий 10:00
Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса 09:40
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
У трех пассажиров рейса "Милан-Киев" коронавирус не выявили, - МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok