Миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии

Отмечается, что комиссия за перевод составила чуть больше 80 долларов. Сделка стала крупнейшей единоразовой транзакцией, если считать в долларах по курсу на момент перевода биткоинов.

124,946 bitcoin were just moved in a transaction.



That's ~$1,100,000,000 transfered for an $80 fee.



No government, bank or third party had to verify the transaction, nor could they have stopped it if they wanted to.



The true power of bitcoin. 🔥