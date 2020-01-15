Миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии

Около 125 тысяч биткоинов на сумму 1,1 миллиарда долларов перевели с одного кошелька на другой в пределах одной транзакции.Об этом передает издание Mashable.

Отмечается, что комиссия за перевод составила чуть больше 80 долларов. Сделка стала крупнейшей единоразовой транзакцией, если считать в долларах по курсу на момент перевода биткоинов.

124,946 bitcoin were just moved in a transaction.

That's ~$1,100,000,000 transfered for an $80 fee.



No government, bank or third party had to verify the transaction, nor could they have stopped it if they wanted to.



The true power of bitcoin. 🔥 — Rhythm (@Rhythmtrader) January 14, 2020

124,946 биткоинов перевели за одну транзакцию. Это 1,1 млрд долларов, комиссия за перевод которых составила 80 долларов. Количество переведенных биткоинов составляет почти 0,7% от общего числа единиц криптовалюты, находящихся в обороте.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году криптовалюте Bitcoin предрекли падение до нуля, а аналитики прогнозировали новое "дно" для криптовалюты.