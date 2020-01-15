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  • Миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии
15 января 2020, среда, 18:27 53
Жизнь 2020-01-15T19:30:02+02:00
Українські Новини
Миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии

Миллиард долларов перевели за один раз в биткоинах за $80 комиссии

Елизавета Кесельман
Биткоин, криптовалюта, Транзакции
Биткоин.Фото: pixabay
Биткоин.Фото: pixabay

Около 125 тысяч биткоинов на сумму 1,1 миллиарда долларов перевели с одного кошелька на другой в пределах одной транзакции.Об этом передает издание Mashable.

Отмечается, что комиссия за перевод составила чуть больше 80 долларов. Сделка стала крупнейшей единоразовой транзакцией, если считать в долларах по курсу на момент перевода биткоинов.

 

124,946 биткоинов перевели за одну транзакцию. Это 1,1 млрд долларов, комиссия за перевод которых составила 80 долларов.  Количество переведенных биткоинов составляет почти 0,7% от общего числа единиц криптовалюты, находящихся в обороте. 

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году криптовалюте Bitcoin предрекли падение до нуля, а аналитики прогнозировали новое "дно" для криптовалюты. 

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