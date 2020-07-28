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28 июля 2020, вторник, 13:02 234
Общество 2020-07-28T13:18:07+03:00
Українські Новини
В Украине лишь около 6,5% людей знают, что они болеют вирусным гепатитом С, - Минздрав

В Украине лишь около 6,5% людей знают, что они болеют вирусным гепатитом С, - Минздрав

Анна Рудык
Минздрав, Гепатит, гепатит С, Вирусный гепатит
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения оценивает количество больных вирусным гепатитом С в Украине в 1,3 млн человек.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, только 9% людей с хроническим вирусным гепатитом В знают о своем диагнозе и 20% - что они болеют гепатитом С. По оценочным данным почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом С, а под медицинским надзором находится 87 269 человек. То есть только 6,5% людей знают, что они болеют вирусным гепатитом С", - сказал он.

Степанов призвал украинцев пройти тесты на выявление вирусного гепатита С.

"Если в 2019 году за средства госбюджета было закуплено лекарств для прохождения полного курса для 9 600 человек, то в этом году были заложены средства для лечения 49 700 человек, то есть было увеличено в разы для предоставления квалифицированной медпомощи для больных гепатитом С", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, прошлой осенью под Одессой дети заболели гепатитом А.

Также в Украине за 4 месяца зафиксировано почти 2 тысячи случаев хронического гепатита С.

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