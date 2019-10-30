Под Одессой дети заболели гепатитом А

В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба регионального лабораторного центра.

Отмечается, что на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.

"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в черниговской школе школьники заразились гепатитом А. Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В прошлом году вспышку гепатита зафиксировали в школе в Одессе, тогда инфекцию подхватили 4 ученика.

В связи с этим, врачи предоставили методы профилактики вирусного заболевания. Чаще всего встречаются три его типа - гепатит А, В и С. И именно гепатиты B и С – два основных типа, что является причиной 96% всех случаев смерти от гепатита. Заразным является только вирусный гепатит. От разновидности вируса зависит способ попадания его в организм.