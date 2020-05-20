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20 мая 2020, среда, 15:19 17
Общество 2020-05-20T15:23:04+03:00
Українські Новини
В Украине за 4 месяца зафиксировано почти 2 тысячи случаев хронического гепатита С

В Украине за 4 месяца зафиксировано почти 2 тысячи случаев хронического гепатита С

Елизавета Кесельман
Заболевание, гепатит С, Центр общественного здоровья, Хронический гепатит С
Гепатит С. Фото: shutterstock.com
Гепатит С. Фото: shutterstock.com

В январе-апреле было зафиксировано 1 905 случаев хронического вирусного гепатита С, в то время, как за месяц также зафиксировали 1 254 случаев заболевания туберкулезом. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В течение 4 месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек", - сказано в нем.

Сообщается, что в 2019 году острый гепатит С был выявлен у 473 пациентов, из них - у 12 детей в возрасте до 17 лет.

Хронический гепатит С выявлен у почти 6 тыс. человек, в том числе у 25 детей в возрасте до 17 лет.

Отмечается, что у 80% случаев после инфицирования вирусом гепатита С никакие симптомы не проявляются.

Около 15-45% инфицированных лиц спонтанно лишаются вируса в течение 6 месяцев после инфицирования без всякого лечения, у остальных развивается хроническая инфекция.

У лиц с хроническим гепатитом С риск развития цирроза печени в течение 20 лет составляет 15-30%.

При прохождении лечения более 90% пациентов выздоравливают, однако антитела, которые вырабатываются в организме инфицированного человека, не защищают от повторного инфицирования вирусом гепатита С.

Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например среди людей, употребляющих наркотики инъекционно.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле было зарегистрировано 1 053 новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 309 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

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