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28 липня 2020, вівторок, 13:02 8
Суспільство 2020-07-28T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні лише близько 6,5% людей знають, що вони хворіють на вірусний гепатит С, - МОЗ

В Україні лише близько 6,5% людей знають, що вони хворіють на вірусний гепатит С, - МОЗ

Анна Рудык
гепатит С, гепати А, Вірусний гепатит А, Хронічний гепатит С
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

У той час, як більшість не знає симптомів вірусного захворювання, Міністерство охорони здоров'я оцінює кількість хворих на вірусний гепатит С в Україні в 1,3 млн осіб.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки 9% людей з хронічним вірусним гепатитом В, знають про свій діагноз і 20% - що вони хворіють на гепатит С. За оцінними даними майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом С, а під медичним наглядом перебуває 87 269 осіб. Тобто тільки 6,5% людей знають, що вони хворіють на вірусний гепатит С", - сказав він.

Степанов закликав українців пройти тести на виявлення вірусного гепатиту С.

"Якщо в 2019 році за кошти держбюджету було закуплено ліків для проходження повного курсу для 9 600 осіб, то в цьому році були закладені кошти для лікування 49 700 осіб, тобто було збільшено в рази для надання кваліфікованої медичної допомоги для хворих гепатитом С", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, минулої осені під Одесою діти захворіли на гепатит А.

Також в Україні за 4 місяці зафіксовано майже 2 тисячі випадків хронічного гепатиту С.

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