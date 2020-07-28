Киев в полдень "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги

Сегодня в полдень, 28 июля, Киев сковали традиционные пробки в центре и местами на окраинах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, самые масштабные пробки в полдень охватили столичное Набережное шоссе.

Также медленно двигаются автомобили в районе станций метро "Университет" и "Политехнический институт". Кроме того, затруднено движение и по улице Жилянской.

Одна из самых больших пробок наблюдается по улице Вадима Гетьмана и Воздухофлотском проспекте.

Пробки в Киеве 28 июля днем. Карта: Google Maps

Отметим, что на Левом берегу пробок по состоянию на 11:30 не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, по данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, в рейтинге транспортных пробок Киев обогнал 20-миллионный Мехико и переместился с 13 на 12 место.

Также из-за пробок в Киеве в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.