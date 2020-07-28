подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июля 2020, вторник, 11:45 216
Общество 2020-07-28T12:45:02+03:00
Українські Новини
Киев в полдень "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги

Киев в полдень "замер" в пробках. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Google-карты, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня в полдень, 28 июля, Киев сковали традиционные пробки в центре и местами на окраинах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, самые масштабные пробки в полдень охватили столичное Набережное шоссе.

Также медленно двигаются автомобили в районе станций метро "Университет" и "Политехнический институт". Кроме того, затруднено движение и по улице Жилянской.

Одна из самых больших пробок наблюдается по улице Вадима Гетьмана и Воздухофлотском проспекте. 

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве 28 июля днем. Карта: Google Maps

Отметим, что на Левом берегу пробок по состоянию на 11:30 не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, по данным всемирно известной компании, которая исследует дорожный трафик, TomTom, в рейтинге транспортных пробок Киев обогнал 20-миллионный Мехико и переместился с 13 на 12 место.

Также из-за пробок в Киеве в 2019 году среднестатистический водитель провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням и 11 часам бесцельно проведенной жизни.

Больше новостей о: Пробки Google maps Google-карты Пробки в Киеве

После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов
В Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом
Новости
Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса 12:36
Патриарх Варфоломей. Фото: Страна
Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал 12:24
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
После информации о полете в Турцию Порошенко задекларировал более миллиона расходов 12:24
ОПЗЖ требует, чтоб Зеленский добровольно ушел в отставку из-за откровений Жвании и записей Деркача 12:21
В Киеве за сутки существенно выросла заболеваемость коронавирусом 12:10
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе 10:56
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Порошенко просил у Януковича разрешения баллотироваться в мэры Киева в 2012-2013, — Жвания 07:30
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
С 1 августа заработают детские лагеря, но не во всех регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok