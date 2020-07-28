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28 июля 2020, вторник, 10:06 44
Америка 2020-07-28T10:45:01+03:00
Українські Новини
Трамп не контактировал с больным коронавирусом советником по нацбезопасности

Трамп не контактировал с больным коронавирусом советником по нацбезопасности

Елизавета Кесельман
Дональд Трамп, Коронавирус у чиновника, Президент США Трамп, О'Брайен
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не контактировал на протяжении последних дней со своим советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, у которого обнаружили коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Американский лидер таким образом отреагировал на заявления о том, что он сам мог заразиться коронавирусом.

"Я его (О'Брайена, - ред.) в последнее время не видел",- сказал Трамп.

О'Брайен заразился коронавирусом после семейной события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.

Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса в Америке унесла больше жизней, чем Первая мировая война, хотя ранее Трамп выражал надежды на то, что от коронавируса в США умрут не более 100 тысяч человек. 

Кром того, США начали массовое испытание вакцины от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса.

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