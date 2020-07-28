Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин и дизтопливо

Директор сети автозаправочных станций SunOil Леонид Косянчук связывает дальнейший рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС с ценами на европейском рынке и курсом валют Национального банка.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"По мере замещения в торговой сети нефтепродуктов, приобретенных по более высокой цене (а оптовый сегмент вырос в цене приблизительно на 33% от майско-июньских цен), постепенно вырастут и розничные цены. Тем более что и второй фактор зависимости цен (курс НБУ) тоже сыграл в эту же сторону. Совокупно ожидалось повышение +1 гривна/литр от предыдущего (+0,5 гривны/литр). Именно этот сценарий сейчас и реализуется", - сказал Косянчук.

Он отметил, что дальнейший рост цен на бензин и дизтопливо зависит от цен европейского рынка и курса валют НБУ.

"Все зависит от объема запасов в торговой сети: некоторые уже подняли до уровня, обеспечивающего "докризисную маржу", некоторые - еще нет ( из-за опасения потерять в объемах реализации). В целом же уровень розничных цен по-прежнему будет зависеть от двух факторов: цены европейского рынка плюс курс НБУ", - подытожил Косянчук.

Как сообщали Українські Новини, инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок.

При этом на заправках за последний месяц подорожал автогаз.