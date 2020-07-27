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27 июля 2020, понедельник, 17:57 974
Происшествия 2020-07-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
В центре Киева горело административное здание: Крещатик заволокло дымом

В центре Киева горело административное здание: Крещатик заволокло дымом

Надежда Комендантова
Пожар, Пожарные, ГосЧС, тушение пожара, Пожар на Крещатике
Пожар на Крещатике. Фото: ГосЧС Киева
Пожар на Крещатике. Фото: ГосЧС Киева

В то время, как утром на Подоле прозвучал взрыв в доме, также в понедельник, 27 июля, поступило сообщение о пожаре в центре Киева. Загорелось здание на Крещатике.

Об этом сообщает ГосЧС Киева.

Сообщение о пожаре поступило в 8:26, который возник на улице Крещатик, 12, что в Шевченковском районе столицы. 

Пожарные установили, что возгорание возникло в серверной части дома — на 2-м этаже 6-этажного здания, которое сопровождалось сильным задымлением.

Пожар утром на Крещатике. Фото: ГосЧС КиеваПожар утром на Крещатике. Фото: ГосЧС Киева

В 8:53 спасатели ликвидировали возгорание, после чего провели работы по выпуску дыма из помещений.

Пожар вспыхнул в центре Киева. Фото: ГосЧС КиеваПожар вспыхнул в центре Киева. Фото: ГосЧС Киева

На месте работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Луганской области продолжаются пожары, выгорело 40 гектаров пшеницы.

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