В Киеве "Скорая" не успела на вызов к умирающему человеку из-за установленного жителями шлагбаума

Карета скорой помощи не смогла своевременно приехать на вызов к потерпевшему на Русановских садах в Киеве из-за установленного жителями самодельного шлагбаума, и человек умер.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"На днях на Русановских садах случилась трагическая ситуация, когда медики скорой не смогли приехать к потерпевшему, так как с одной стороны были закрыты ворота, а также препятствовал движению самодельный шлагбаум. К сожалению, человек умер", - сказал мэр.

Он отметил, что медики остановили авто в 300 метрах от места пребывания потерпевшего человека.

Кличко добавил, что уже есть предписание о демонтаже шлагбаума и если его не демонтируют добровольно люди, которые его же и устанавливали, то он будет принудительно демонтирован коммунальными службами.

Мэр подчеркнул, что самовольно установленные сооружения препятствуют движению служб Киева.

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