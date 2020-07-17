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  • В Киеве "Скорая" не успела на вызов к умирающему человеку из-за установленного жителями шлагбаума
17 июля 2020, пятница, 15:50 345
Происшествия 2020-07-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве "Скорая" не успела на вызов к умирающему человеку из-за установленного жителями шлагбаума

В Киеве "Скорая" не успела на вызов к умирающему человеку из-за установленного жителями шлагбаума

Ольга Фандорина
Скорая помощь, Парковка, Русановские сады, Шлагбаум
Скорая помощь. Фото: Facebook
Скорая помощь. Фото: Facebook

Карета скорой помощи не смогла своевременно приехать на вызов к потерпевшему на Русановских садах в Киеве из-за установленного жителями самодельного шлагбаума, и человек умер.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"На днях на Русановских садах случилась трагическая ситуация, когда медики скорой не смогли приехать к потерпевшему, так как с одной стороны были закрыты ворота, а также препятствовал движению самодельный шлагбаум. К сожалению, человек умер", - сказал мэр.

Он отметил, что медики остановили авто в 300 метрах от места пребывания потерпевшего человека.

Кличко добавил, что уже есть предписание о демонтаже шлагбаума и если его не демонтируют добровольно люди, которые его же и устанавливали, то он будет принудительно демонтирован коммунальными службами.

Мэр подчеркнул, что самовольно установленные сооружения препятствуют движению служб Киева.

Как сообщали Українськi Новини, как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет.

Ранее Українські Новини писали о том, сколько стоит вызвать скорую помощь в разных клиниках Киева.

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