Эксперт объяснил, из-за чего увеличились цены на бензин и дизтопливо

Директор по коммерческим вопросам государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко связывает рост цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) с ростом цен на нефть и ростом курса доллара.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"В росте цен на АЗС несколько причин: постепенный рост цен на нефть в июне-июле с 38 до 43 долларов/баррель, рост курса доллара и его непрогнозированность до конца года, ослабление карантинных ограничений и как следствие - рост спроса на топливо", - сказал Федоренко.

Также он отметил, что дальнейший рост цен на бензин и дизтопливо зависит от восстановления мировой экономики, спроса на топливо, темпов распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок.

При этом на заправках за последний месяц подорожал автогаз.