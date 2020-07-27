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27 июля 2020, понедельник, 16:32 65
Экономика 2020-07-27T16:32:54+03:00
Українські Новини
Эксперт объяснил, из-за чего увеличились цены на бензин и дизтопливо

Эксперт объяснил, из-за чего увеличились цены на бензин и дизтопливо

Григорий Яковенко
Бензин, Дизтопливо, Цены на бензин, Сергей Федоренко, цены на дизтопливо
Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

Директор по коммерческим вопросам государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко связывает рост цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) с ростом цен на нефть и ростом курса доллара.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"В росте цен на АЗС несколько причин: постепенный рост цен на нефть в июне-июле с 38 до 43 долларов/баррель, рост курса доллара и его непрогнозированность до конца года, ослабление карантинных ограничений и как следствие - рост спроса на топливо", - сказал Федоренко.

Также он отметил, что дальнейший рост цен на бензин и дизтопливо зависит от восстановления мировой экономики, спроса на топливо, темпов распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок.

При этом на заправках за последний месяц подорожал автогаз.

 
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