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27 июля 2020, понедельник, 21:00 398
Общество 2020-07-27T21:45:02+03:00
Українські Новини
Адская жара до +34 возвращается, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 28 июля

Адская жара до +34 возвращается, но дожди не отступят. Прогноз погоды на 28 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

28 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром кое-где туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, кое-где грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

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