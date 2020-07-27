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27 июля 2020, понедельник, 13:05 366
Президент 2020-07-27T14:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Конкурс на должность
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский ветировал закон, предусматривающий возобновление конкурсов на должности в государственной службе и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что Зеленский поддерживает восстановление конкурсов на занятие должностей в госслужбе, в то же время он подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы - принципа стабильности, в том числе и в работе госслужащих, занимающих высшие должности категории "А", и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов.

В связи с этим Президент предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего категории "А" по ​​собственной инициативе, по представлению премьер-министра, соответствующего министра или руководителя госоргана в течение 4 месяцев со дня назначения премьер-министра, министра или руководителя ведомства.

Зеленский также считает актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и предлагает включить в ее состав представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку претенденту должность категории "А".

Президент, кроме того, предлагает депутатам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы лица, назначенные на госслужбу путем отбора и заключения контракта на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнению задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срока назначения на госдолжность.

В случае, если субъект назначения или руководитель госслужбы считают, что такие лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности госслужбы объявляется конкурс в течение 2 недель после отмены карантина.

Президент рассчитывает на поддержку Радой его предложений.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет назначить председателя Госрезерва без конкурса.

Также Криклий предлагает назначать руководителей госкомпаний с космическими зарплатами без конкурса.

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