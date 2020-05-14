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14 мая 2020, четверг, 16:15 230
Кабмин 2020-05-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет назначить председателя Госрезерва без конкурса

Кабмин хочет назначить председателя Госрезерва без конкурса

Ярина Вацяк
Кабмин, Госрезерв, Конкурс на должность
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственного агентства резерва без конкурса путем заключения контракта после того, как отстранил председателя Госрезерва Мосийчука от должности.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 525-р от 13 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин согласился с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

При этом Петрашко поручено проводить собеседования в установленном порядке на данную должность.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука, которому прямо в аэропорту вручили обвинительный акт, в нанесении убытков на 6 млн гривен.

Ранее  НАБУ закрыло дело о растрате имущества в 2015-2017 чиновниками Госрезерва. Чиновники Госрезерва подозревались в том, что в течение 2015-2016 годов не приняли действенные меры для обеспечения закупки (пополнение) запасов зерна в государственном резерве, что привело к уменьшению его количества до неснижаемого уровня.

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