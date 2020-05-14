Кабмин хочет назначить председателя Госрезерва без конкурса

Кабинет Министров намерен назначить председателя Государственного агентства резерва без конкурса путем заключения контракта после того, как отстранил председателя Госрезерва Мосийчука от должности.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 525-р от 13 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин согласился с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

При этом Петрашко поручено проводить собеседования в установленном порядке на данную должность.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука, которому прямо в аэропорту вручили обвинительный акт, в нанесении убытков на 6 млн гривен.

Ранее НАБУ закрыло дело о растрате имущества в 2015-2017 чиновниками Госрезерва. Чиновники Госрезерва подозревались в том, что в течение 2015-2016 годов не приняли действенные меры для обеспечения закупки (пополнение) запасов зерна в государственном резерве, что привело к уменьшению его количества до неснижаемого уровня.