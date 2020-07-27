Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держслужбу

Президент Володимир Зеленський ветував закон, що передбачає відновлення конкурсів на посади на державній службі і повернув його у Верховну Раду зі своїми пропозиціями.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що Зеленський підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад в держслужбі, водночас він підкреслює необхідність дотримання одного з принципів держслужби - принципу стабільності, в тому числі і в роботі держслужбовців, які займають вищі посади категорії "А", і вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів.

У зв'язку з цим Президент пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб'єкт призначення може прийняти рішення про звільнення держслужбовця категорії "А" за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра, відповідного міністра або керівника держоргану протягом 4 місяців з дня призначення прем'єр-міністра, міністра або керівника відомства.

Зеленський також вважає актуальним компетентне посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби та пропонує включити до її складу представників основних державних інститутів, здатних професійно дати оцінку претенденту на посаду категорії "А".

Президент, крім того, пропонує депутатам підтримати положення, згідно з яким за рішенням суб'єкта призначення або керівника держслужби особи, призначені на держслужбу шляхом відбору та укладення контракту на період дії карантину, у разі їх відповідності займаним посадам та виконання завдань за ключовими показниками ефективності і якості такого контракту можуть бути призначені на відповідні посади або переведено на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов'язкового проведення конкурсу з урахуванням строку призначення на держпосаду.

У разі, якщо суб'єкт призначення або керівник держслужби вважають, що такі особи не відповідають займаній посаді або прийнято рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади держслужби оголошується конкурс протягом 2 тижнів після відміни карантину.

Президент розраховує на підтримку Радою його пропозицій.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче призначити голови Держрезерву без конкурсу.

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