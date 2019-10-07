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  • В одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис
07 октября 2019, понедельник, 17:51 625
Мир 2019-10-07T17:54:19+03:00
Українські Новини
В одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис

В одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис

В одном из самых молодых городов Израиля ученые обнаружили древнейший гигантский доисторический мегаполис, возрастом более 5 тысяч лет. Об этом передает BBC News.

Возле города Хариш, расположенном на севере от Тель-Авива ,в ходе археологических работ археологи обнаружили гигантский доисторический метрополис Эйн Эзур.

Отмечается, что руководящие археологи Итай Элад, доктор Дина Шалем и Ицхак Паз назвали мегаполис бывшим гигантским городом бронзовой эпохи.

“Это - гигантский город, настоящий мегаполис в масштабах ранней бронзовой эпохи, в котором жили тысячи людей, занимавшиеся сельским хозяйством и торговавшие с другими культурами и другими царствами региона. Это - настоящий Нью-Йорк бронзового века в нашем регионе, хорошо спланированный и носивший космополитический характер,”- заявили  эксперты.

 

По меркам археологов в городе проживало около 6-7 тыс. человек.

Раскопки продолжались два с половиной года. Они финансировались компанией Нетивот Исраэль. В них принимали участие более 5 тыс. студентов и волонтеров. В раскопках участвовали студенты обучающиеся на территории регионального совета Менаше, кадеты доармейских курсов, а также группы молодых арабов и евреев в рамках программ SHARE International.

Доктор Дина Шалем отметила, что во время раскопок было обнаружено 2 города, один из которых возник раньше.

 “В ходе раскопок обнаружены два города. Один, более ранний существовал более 7 тыс. лет назад. Две тысячи лет спустя на этом месте возник другой и он был одним из крупнейших городов в мире в тот период времени”, - заявила она. 

Отмечается, что планировка города была очень тщательно продумана. В древнем  городе обнаружены остатки очень большого общественного здания. Скорее всего, на их месте ранее были или храм или святыня. Внутри обнаружены сожженные кости животных.

Среди наиболее интересных находок - штамп, изображающий человека, держащего руки в воздухе, а также несколько фигурок людей и животных, импортированных из Египта.

Как сообщали Українські Новини, ранее египетские археологи обнаружили гробницу, в которой 4,4 тысячи лет назад была похоронена жрица.

Также,в Мексике археологи нашли захоронение, которому 2400 лет.

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