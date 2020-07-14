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  • Археологи нашли в Египте мумии подданных царицы Клеопатры
14 июля 2020, вторник, 11:06 2034
Мир 2020-07-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Археологи нашли в Египте мумии подданных царицы Клеопатры

Археологи нашли в Египте мумии подданных царицы Клеопатры

Елизавета Кесельман
Египет, Пирамиды, Археологи, Гробница, Клеопатра, Мумии, Царица Клеопатра
В Египте нашли мумии подданных Клеопатры. Фото: theguardian
В Египте нашли мумии подданных Клеопатры. Фото: theguardian

После того, как Европол обнаружил более 19 тысяч археологических артефактов в ходе масштабной спецоперации, в Египте археологи сделали сенсационное открытие, обнаружив мумии двух высокопостовленных лиц царицы Клеопатры. Об этом сообщает The Guardian. 

Находка сделана на территории древнеегипетского храма Тапосирис Магна. По словам археологов, именно она может подсказать, где находится могила правительницы Египта, и показывает важность некрополя, который связан с древней царицей Египта.

Отмечается, что мумии найдены в плохом состоянии, так как в некрополь попала вода несмотря на то, что погребальная камера не поднималась в течение 2 тысяч лет.

Мумии сначала были полностью покрыты сусальным золотом. В древние времена это считалось роскошью, доступной только представителям высших слоев общества. Арехологи предполагают, что возможно, эти два человека взаимодействовали с самой Клеопатрой.

"Несмотря на то, что сейчас они покрыты пылью от 2 тысяч лет под землей, в то время эти мумии были бы впечатляющими. Сусальное золото показывает, что они были бы ... важными членами общества", – рассказал доктор Гленн Годенхо, старший преподаватель египтологии в университете Ливерпуля.

Мумии были просвещенные рентгеном, и ученые пришли к выводу, что при жизни это были мужчина и женщина. На одной из мумий изображен скарабей, символизирующий возрождение, нарисованный на золотом листе.

По утверждениям историков и археологв, царица Клеопатра была похоронена в Александрии, где она родилась и правила в своем дворце. Другие предполагают, что ее место последнего упокоения может быть на расстоянии около 45 км от города, в древнем храме Тапосирис Магна, который был построен его предками в дельте Нила.

Как сообщали Українські Новини, в одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис, похожий на древний Нью-Йорк. 

Кроме того, ранее египетские археологи обнаружили гробницу, в которой 4,4 тысячи лет назад была похоронена жрица.

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