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27 липня 2020, понеділок, 12:02 12
Кабмін 2020-07-27T13:45:03+03:00
Українські Новини
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за червень отримала менше, ніж її заступники

Т.в.о. міністра енергетики Буславець за червень отримала менше, ніж її заступники

Ирина Николенко
Міністр енергетики і вугільної промисловості, Заробітна плата, влада
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець за червень склала 47,2 тис. гривень, її заступників - від 47,2 тис. до 66 тис. гривень, тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства - 49,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Буславець в червні, склала 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, склала 38 020 гривень.

Зарплата заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірини Ставчук склала 47 230 гривень, Юрія Бойка - 47 230 гривень, Романа Абрамовського (звільнений 19 червня) - 65 885 гривень, Ярослава Демченка - 52 201 гривню, в.о. держсекретаря Тетяни Пержинської (призначена 11 червня) - 49 691 гривню.

Заробітна плата Ольги Буславец. Відповідь на запит Українських НовинЗаробітна плата Ольги Буславец. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата за травень т.в.о. міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Ольги Буславець становила 47,2 тис. гривень.

За квітень т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець отримала 20 тисяч гривень, її заступники – від 47 тисяч до 99 тисяч гривень.

Також остання заробітна плата колишнього міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля за березень склала 28,8 тис. гривень.

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