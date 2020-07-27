Т.в.о. міністра енергетики Буславець за червень отримала менше, ніж її заступники

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець за червень склала 47,2 тис. гривень, її заступників - від 47,2 тис. до 66 тис. гривень, тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства - 49,6 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Буславець в червні, склала 47 230 гривень. Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, склала 38 020 гривень. Зарплата заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірини Ставчук склала 47 230 гривень, Юрія Бойка - 47 230 гривень, Романа Абрамовського (звільнений 19 червня) - 65 885 гривень, Ярослава Демченка - 52 201 гривню, в.о. держсекретаря Тетяни Пержинської (призначена 11 червня) - 49 691 гривню. Заробітна плата Ольги Буславец. Відповідь на запит Українських Новин Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата за травень т.в.о. міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Ольги Буславець становила 47,2 тис. гривень. За квітень т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець отримала 20 тисяч гривень, її заступники – від 47 тисяч до 99 тисяч гривень. Також остання заробітна плата колишнього міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля за березень склала 28,8 тис. гривень.