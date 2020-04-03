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  • Экс-менеджер Ахметова и врио министра Шубин в марте заработал 52,8 тыс, его замы – в два раза больше
03 апреля 2020, пятница, 06:58 637
Кабмин 2020-04-03T06:58:01+03:00
Українські Новини
Экс-менеджер Ахметова и врио министра Шубин в марте заработал 52,8 тыс, его замы – в два раза больше

Экс-менеджер Ахметова и врио министра Шубин в марте заработал 52,8 тыс, его замы – в два раза больше

Кира Молчанова
Министерство экологии и природных ресурсов, зарплаты чиновников, Виталий Шубин
Виталий Шубин. Фото: Facebook Виталия Шубина
Виталий Шубин. Фото: Facebook Виталия Шубина

Последняя заработная плата бывшего министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля за март составила 28,8 тыс. гривен, зарплата временно исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина за март составила 52,8 тыс. гривен, его заместителей - от 19,6 тыс. до 70,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерстваэнергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

 Сумма средств, начисленная Оржелю в марте, составила 28 830 гривен, из них должностной оклад составил 2 285 гривен, надбавка за выслугу лет - 548 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 457 гривен, индексация - 9 гривен, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 25 529 гривен.

 Фактическая сумма средств, полученная экс-министром, составила 23 208 гривен.

Сумма средств, начисленная Шубину в марте, составила 52 802 гривны, из них должностной оклад составил 56 617 гривен (согласно решению от 5 февраля, оклад составляет 4,5 среднемесячных зарплат для заместителей министра), при этом были вычтены надбавка за интенсивность труда - 3 750 гривен и индексация - 65 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра энергетики, составила 42 505 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Константина Чижика составила 53 302 гривны, Ирины Ставчук - 53 302 гривны, Алексея Рябчина - 52 777 гривен, Станислава Ковалевского - 19 573 гривны, Сергея Масличенко - 70 817 гривен, Владимира Головатенко - 52 688 гривен, Романа Абрамовского - 53 092 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада отправила весь Кабинет Министров в отставку.

11 марта Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды первого замминистра Виталия Шубина.

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