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27 июля 2020, понедельник, 11:49 558
Внешняя политика 2020-07-27T11:50:18+03:00
Українські Новини
Визит Зеленского в США может состояться до начала президентских выборов, – посол Украины в США Ельченко

Визит Зеленского в США может состояться до начала президентских выборов, – посол Украины в США Ельченко

Елизавета Кесельман
Владимир Ельченко, выборы президента США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko
Владимир Ельченко. Фото: Twitter/Volodymyr Yelchenko

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может состояться до президентских выборов в США, которые назначены на ноябрь 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. 

В частности, во время интервью об отношениях Украины и США, а также о позиции Украины в американской политике, на вопрос журналиста о перспективе визита украинского президента в Америку после президентских выборов, Ельченко предположил, что визит может состояться и до выборов, однако к нему следует очень серьезно подготовиться. 

"Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов", – утверждает Ельченко.  

По словам украинского посла в США, визит должен пройти полноценно, с обязательным посещением двух или более штатов. 

"У нас сейчас идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, и мы очень хотели бы, чтобы его открыл именно президент Украины. Техас – это огромный бизнес, газ, нефть. Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора. Они там работают в сферах от рыболовного промысла и в разных айти-гигантах. Все это очень перспективные темы и нам хотелось бы надеяться, что президент Зеленский сможет посетить Сиэтл.", – рассказывает дипломат. 

Кроме того, Ельченко утверждает, что лучшим результатом визита чиновника является подписание серьезных документов.

"Как дипломат с опытом я знаю, что ни один визит не будет результативным, если не будут подписаны серьезные документы. А эти документы надо подготовить, торговые соглашения, соглашения об инвестициях. У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – резюмировал он. 

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший военный советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" рассказал о том, что Трамп пытался использовать Украину в своих политических интересах. 

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