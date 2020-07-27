Визит Зеленского в США может состояться до начала президентских выборов, – посол Украины в США Ельченко

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки может состояться до президентских выборов в США, которые назначены на ноябрь 2020 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

В частности, во время интервью об отношениях Украины и США, а также о позиции Украины в американской политике, на вопрос журналиста о перспективе визита украинского президента в Америку после президентских выборов, Ельченко предположил, что визит может состояться и до выборов, однако к нему следует очень серьезно подготовиться.

"Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов", – утверждает Ельченко.

По словам украинского посла в США, визит должен пройти полноценно, с обязательным посещением двух или более штатов.

"У нас сейчас идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, и мы очень хотели бы, чтобы его открыл именно президент Украины. Техас – это огромный бизнес, газ, нефть. Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора. Они там работают в сферах от рыболовного промысла и в разных айти-гигантах. Все это очень перспективные темы и нам хотелось бы надеяться, что президент Зеленский сможет посетить Сиэтл.", – рассказывает дипломат.

Кроме того, Ельченко утверждает, что лучшим результатом визита чиновника является подписание серьезных документов.

"Как дипломат с опытом я знаю, что ни один визит не будет результативным, если не будут подписаны серьезные документы. А эти документы надо подготовить, торговые соглашения, соглашения об инвестициях. У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший военный советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" рассказал о том, что Трамп пытался использовать Украину в своих политических интересах.