Візит Зеленського у США може відбутися до початку президентських виборів, – посол України в США Єльченко

Візит президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки може відбутися до президентських виборів у США, які призначені на листопад 2020 року. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив посол України в США Володимир Єльченко.

Зокрема, під час інтерв'ю про відносини України і США, а також про позицію України в американській політиці, на запитання журналіста про перспективи візиту українського президента в Америку після президентських виборів, Єльченко припустив, що візит може відбутися і до виборів, однак до нього слід дуже серйозно підготуватися.

"Це може статися і до виборів, але річ у тому, що ми працюємо над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту. Якщо йшлося б про такий візит, він би міг уже відбутися, або ми б намагалися його організувати ще до виборів", – стверджує Єльченко.

За словами українського посла в США, візит повинен пройти повноцінно, з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів.

"У нас зараз йде підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, і ми дуже хотіли б, щоб його відкрив саме президент України. Техас – це величезний бізнес, газ, нафту. Це могла б бути поїздка в Каліфорнії, поки що жоден український президент не був там. Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно висхідна діаспора в США. У Сіетлі і біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців, це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора. Вони там працюють у сферах від рибальського промислу і в різних айті-гігантах. Все це дуже перспективні теми і нам хотілося б сподіватися, що президент Зеленський зможе відвідати Сіетл.", – розповідає дипломат.

Крім того, Єльченко стверджує, що кращим результатом візиту чиновника є підписання серйозних документів.

"Як дипломат з досвідом я знаю, що ні один візит не буде результативним, якщо не буде підписано серйозні документи. А ці документи треба підготувати, торговельні угоди, угоди про інвестиції. У нас є кілька серйозних проєктів, вони в стадії підготовки до реалізації", – резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній військовий радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон у своїй книзі "Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому" розповів про те, що Трамп намагався використати Україну в своїх політичних інтересах.