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27 июля 2020, понедельник, 11:20 173
Азия 2020-07-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
Администрация Исламабада из-за COVID-19 закрывает скоростную дорогу, парки и туристические объекты

Администрация Исламабада из-за COVID-19 закрывает скоростную дорогу, парки и туристические объекты

Павел Твердохлиб
Пакистан, Карантин, Пандемия, Автотрасса, Коронавирус
В Пакистане из-за пандемии перекрыли одну из основных автотрасс. Фото: flickr.com
В Пакистане из-за пандемии перекрыли одну из основных автотрасс. Фото: flickr.com

Администрация Исламабада приняла решение закрыть скоростную автомагистраль Мурри, Национальній парк Маргалла, а так же общественные парки, туристические центры, места для пикников, горные станции и отели и т. п. В столице с 27 июля до праздников Ид-уль-Ажа. Причиной такого решения является сложная обстановка в связи с пандемией COVID-19,  сообщает информационное агентстсво The Dispatch News Desk (DND).

Ид уль-ажа будет отмечаться по всей стране 1 августа. Федеральное правительство объявило три праздника с 31 июля по 2 августа 2020 года.

В заявлении в понедельник, 27 июля, заместитель комиссара Исламабада Мухаммед Хамза Шафкат призвал людей воздержаться от выходов из своих домов на определенное время.

Ранее в минувшее воскресенье заместитель комиссара Исламабада заявил, что число людей, инфицированных коронавирусом в федеральной столице, сократилось до 2,4 тыс человек.

Хамза Шафкаат так же отметил, что полное соответствие стандартным операционным процедурам (СОП) против COVID-19 сделало это возможным.

Заместитель комиссара Исламабада также сообщил, что 25 июля было проведено 1915 тестов для диагностики вируса, которые выявили у 20 человек положительный результат.

Кроме того, он сообщил, что в области ИКТ было проведено в общей сложности 178 421 тестов COVID-19.

Между тем, согласно Национальному командному и операционному центру (НКОК), на сегодняшний день короновирусом в Исламабаде инфицировано 14 884 человека, 164 - от него умерли, а 12 253 выздоровели.

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