подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Великобритании для борьбы с коронавирусом хотят ограничить рекламу фастфуда
27 июля 2020, понедельник, 09:30 201
Европа 2020-07-27T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Великобритании для борьбы с коронавирусом хотят ограничить рекламу фастфуда

В Великобритании для борьбы с коронавирусом хотят ограничить рекламу фастфуда

Анна Рудык
Фаст-фуд, Ожирение, Фастфуд, Коронавирус, Коронавирус в Великобритании
Фастфуд. Фото: рixabay
Фастфуд. Фото: рixabay

В Великобритании хотят ограничить рекламу продуктов питания, содержащих много жира, сахара и соли, в рамках мер по борьбе с ожирением в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что таким образом правительство хочет решить проблему ожирения в стране, которое считается одним их факторов предрасположенности к Covid-19.

В частности, британский Департамент здравоохранения и соцобеспечения намерен запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете до 21:00.

Кроме того, правительство планирует запретить рекламные акции, которые предлагают бесплатные сладости в обмен на покупку, а также расширить перечень продуктов питания, на которых обязательно должен присутствовать ярлык с количеством калорий.

"Похудеть сложно, но стоит внести небольшие изменения, и мы все можем стать более стройными и здоровыми… Если каждый внесет свою лепту, риски для нашего здоровья снизятся", - сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Как сообщали Українські Новини, ученые определили три фактора заражения COVID-19, среди них есть ожирение.

Также мы писали, как не набрать вес на карантине.

Больше новостей о: Фаст-фуд Ожирение Фастфуд Коронавирус Коронавирус в Великобритании

Персоналу Burger King разрешили отращивать бороду ...
Ученые определили три фактора заражения COVID-19. ...
Burger King поделились ингредиентами фирменных блю...
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты....
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Новости
На немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы 10:30
Судья ВАКС Федорак работала в системе МВД и является предвзятой, - адвокат 10:28
Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года 10:20
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд 10:00
Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы 09:54
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал 11:10
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку 11:30 Мнение
больше новостей
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok