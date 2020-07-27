подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Хороший период для борьбы за справедливость и воплощения смелых планов. Лунный гороскоп на сегодня
27 июля 2020, понедельник, 10:30 8
Lifestyle 2020-07-27T10:30:01+03:00
Українські Новини
Хороший период для борьбы за справедливость и воплощения смелых планов. Лунный гороскоп на сегодня

Хороший период для борьбы за справедливость и воплощения смелых планов. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
Луна, Гороскоп, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник, Лунный гороскоп, Растущая луна
Лунный гороскоп на 27 июля 2020 года. Фото: pixabay
Лунный гороскоп на 27 июля 2020 года. Фото: pixabay

В то время, как сегодня Близнецы, Стрельцы и Рыбы столкнутся с препятствиями в делах, в 13:11 начнется седьмой лунный день и растущая Луна в знаке Скорпиона. В этот день астрологи советуют бороться за справедливость. В то время, как энергия организма будет расти, в эти лунные сутки стоит переходить к активным действиям, необходимым для реализации самых смелых планов. Подробнее о том, что стоит делать в понедельник, 27 июля, расскажут Українські Новини.

В шестые лунные сутки стоит выбирать одежду ярких цветов. А при выборе аксессуаров обратите внимание на изделия их серебра. 

В этот день излишек калорий может превратиться в запас в виде жировых отложений. Приправляйте в понедельник пищу перцем, горчицей, чесноком и прочими острыми приправами, ведь острое способствует перевариванию пищи. На десерт лучше выбрать фрукты, соки и свежий мед. Кроме того, в это день стоит уделить внимание оздоровлению и укреплению органов, которые находятся в нижней части живота. Годятся любые методы — физические упражнения, укрепляющий массаж и прочее. 

Также астрологие советуют в этот день насыщать витаминами и минеральными веществами кожу. 

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также в Украину идет аномальная жара. Прогноз погоды до конца недели.

Больше новостей о: Луна Гороскоп Лунный календарь советы астрологов гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на понедельник Лунный гороскоп Растущая луна

Хороший период для начинаний и оздоровительных про...
Избегать плохих мыслей и следить за питанием. Лунн...
Найти ошибки в прошлом и не поддаваться легкомысли...
Не перегружать нервную систему и позаботиться о зд...
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Новости
На немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы 10:30
Судья ВАКС Федорак работала в системе МВД и является предвзятой, - адвокат 10:28
Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года 10:20
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд 10:00
Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы 09:54
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал 11:10
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку 11:30 Мнение
больше новостей
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok