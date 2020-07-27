Хороший период для борьбы за справедливость и воплощения смелых планов. Лунный гороскоп на сегодня

В то время, как сегодня Близнецы, Стрельцы и Рыбы столкнутся с препятствиями в делах, в 13:11 начнется седьмой лунный день и растущая Луна в знаке Скорпиона. В этот день астрологи советуют бороться за справедливость. В то время, как энергия организма будет расти, в эти лунные сутки стоит переходить к активным действиям, необходимым для реализации самых смелых планов. Подробнее о том, что стоит делать в понедельник, 27 июля, расскажут Українські Новини.

В шестые лунные сутки стоит выбирать одежду ярких цветов. А при выборе аксессуаров обратите внимание на изделия их серебра.

В этот день излишек калорий может превратиться в запас в виде жировых отложений. Приправляйте в понедельник пищу перцем, горчицей, чесноком и прочими острыми приправами, ведь острое способствует перевариванию пищи. На десерт лучше выбрать фрукты, соки и свежий мед. Кроме того, в это день стоит уделить внимание оздоровлению и укреплению органов, которые находятся в нижней части живота. Годятся любые методы — физические упражнения, укрепляющий массаж и прочее.

Также астрологие советуют в этот день насыщать витаминами и минеральными веществами кожу.

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