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26 июля 2020, воскресенье, 23:52 227
Общество 2020-07-27T00:30:01+03:00
Українські Новини
В Германии на ферме произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших – украинские заробитчане

В Германии на ферме произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших – украинские заробитчане

Кира Молчанова
Бавария, Коронавирус, Заробитчане, коронавирус в Германии, Украинские заробитчане, коронавирус у заробитчан
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

После того, как коронавирус нашли у украинских заробитчан в Эстонии, COVID-19 обнаружили у работников из Украины на ферме в Баварии.

Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает "Укринформ".

По его словам, всего выявили 170 случаев коронавируса. Ъаболели работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины.

Чтобы болезнь не распространялась дальше, ферму закрыли на карантин.

В генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью украинские заробитчане не обращались.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам. 

Кроме того, у заробитчанина, прилетевшего в Австрию, выявили коронавирус.

25 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 920 до 64 849, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 605 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 16,8%, количество новых летальных случаев - на 21%.

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