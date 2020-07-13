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  • В Евросоюзе раскритиковали Турцию из-за решения о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть
13 июля 2020, понедельник, 19:00 556
Мир 2020-07-13T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе раскритиковали Турцию из-за решения о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть

В Евросоюзе раскритиковали Турцию из-за решения о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть

Елизавета Кесельман
Турция, Мечеть, Собор Святой Софии, Айя-София
Собор
Собор "Айя Софья". Фото: Википедия

Власти Евросоюза раскритиковали Турцию за решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, и призвали турецкие власти пересмотреть данное решение. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Важным вопросом была Айя-София. Совет осудил решение Турции превратить такую ​​достопримечательность в мечеть. Это решение неизбежно приведет к недоверию, будет способствовать разладу между религиозными общинами и подрывать наши усилия по диалогу и сотрудничеству", - сказал Боррель.

Он отметил, что страны ЕС широко поддержали идею призвать турецкие власти немедленно пересмотреть это решение.

"Мы провели длительные и интересные дебаты по Турции, в конце которых я представил свои выводы, и они были утверждены Советом. Но это мои выводы, которые будут определять мои дальнейшие действия, как высокого представителя", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью. 

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