Христианские мозаики в Соборе Святой Софии будут накрывать во время мусульманских молитв

Христианские мозаики в соборе Святой Софии, который вызвал разногласия из-за возвращения Турцией статуса мечети, во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами. Об этом решение анонсировал в понедельник представитель правящей партии Турции. Об этом сообщает usnews.

Как заявил представитель Омер Челик на пресс-конференции в Анкаре, христианские изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход внутрь будет бесплатным.

Он также отметил, что собор будет "лучше сохранен" после решения Турции превратить культовую памятник в мечеть, добавив, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению наследия Святой Софии.

Собор Айя-Софии в Константинополе был самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Турции Эрдоган предложил сделать из собора Айя-София мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.