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14 июля 2020, вторник, 14:28 379
Мир 2020-07-14T14:45:01+03:00
Українські Новини
Христианские мозаики в Соборе Святой Софии будут накрывать во время мусульманских молитв

Христианские мозаики в Соборе Святой Софии будут накрывать во время мусульманских молитв

Елизавета Кесельман
Стамбул, Турция, Мечеть, Собор Святой Софии, Айя-София
Собор Святой Софии.
Собор Святой Софии.

Христианские мозаики в соборе Святой Софии, который вызвал разногласия из-за возвращения Турцией статуса мечети, во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами. Об этом решение анонсировал в понедельник представитель правящей партии Турции. Об этом сообщает usnews. 

Как заявил представитель Омер Челик на пресс-конференции в Анкаре, христианские изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход внутрь будет бесплатным. 

Он также отметил, что собор будет "лучше сохранен" после решения Турции превратить культовую памятник в мечеть, добавив, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению наследия Святой Софии.

Собор Айя-Софии в Константинополе был самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Турции Эрдоган предложил сделать из собора Айя-София мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно. 

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