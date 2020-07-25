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25 июля 2020, суббота, 21:02 3006
Общество 2020-07-25T21:15:01+03:00
Українські Новини
Российский БТР утонул в Керченском проливе

Российский БТР утонул в Керченском проливе

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Военная техника, Российские военные

В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал представитель организаторов Сергей Чернаков, сообщает Радио Свобода.

Пострадавших нет, экипаж эвакуировали на катер, а причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер.

"Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер", – рассказал он.

После эвакуации людей была предпринята попытка спасти машину, но остановить поступление воды в нее не удалось.

 Как сообщали Українські Новини, возле Эстонии утонул российский рыболовный корабль.

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