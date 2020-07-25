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25 июля 2020, суббота, 19:53 31
Общество 2020-07-25T19:54:07+03:00
Українські Новини
Танкер "Делфи" не смогли поднять с третьей попытки: работы прекратили

Танкер "Делфи" не смогли поднять с третьей попытки: работы прекратили

Надежда Комендантова
Танкер, Подъем, Максим Куцый, Танкер Делфи
Танкер Делфи
Танкер Делфи

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что очередная попытка поднять танкер "Делфи" завершилась неудачей.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Буксиры оказались технически не способны повернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - прокомментировал губернатор.

Он подчеркнул, что Администрация морских портов должна немедленно получить право на ликвидацию танкера с акватории Одессы.

Также Куцый сообщил, что в ближайшее время администрация намерена обнародовать общий с Министерством инфраструктуры план поднятия судна.

Как сообщали Українські Новини, вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

Танкер "Делфи" сел на мель у Одессы 22 ноября 2019 года.

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