Танкер "Делфи" не смогли поднять с третьей попытки: работы прекратили

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что очередная попытка поднять танкер "Делфи" завершилась неудачей.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Буксиры оказались технически не способны повернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - прокомментировал губернатор.

Он подчеркнул, что Администрация морских портов должна немедленно получить право на ликвидацию танкера с акватории Одессы.

Также Куцый сообщил, что в ближайшее время администрация намерена обнародовать общий с Министерством инфраструктуры план поднятия судна.

Как сообщали Українські Новини, вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

Танкер "Делфи" сел на мель у Одессы 22 ноября 2019 года.