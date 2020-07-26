Путин заявил Зеленскому, что постановление о местных выборах "противоречит Минским соглашениям". У президента

Во время разговора с Владимиром Зеленским российский президент Владимир Путин заявил, что постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кремля. Однако на сайте президента Украины эта часть диалога с президентом России отсутствует.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что "стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины".

Сайт президента России указал, что Путин "особо отметил, что еще раз озвученая Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти".

Кроме того, в сообщении Кремля подчеркивают, что телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе Владимира Зеленского.

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