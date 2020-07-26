В ЦОЗ рассказали, как не заразиться коронавирусом на пляже

В то время, как на 2 пляжах Киева запрещено купаться, а на 12 - просто не рекомендуется, на сегодняшний день нет доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду, а возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОЗ отметили, что эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют.

На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.

Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщается, говорится в сообщении.

"Итак, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше.

Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается в основном через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", - сообщает ЦОС.

Как не заразиться коронавирусом на пляже

Как сообщали Українськi Новини, на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.