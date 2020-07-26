После обстрела в Зайцево горят дома, – СМИ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс.Реалии со ссылкой на очевидцев

По свидетельствам очевидцев, горит не менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

На запрос издания в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре.

ГСЧС и полиция Донецкой области не сообщают о пожаре.

Как сообщали Українські Новини, ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

24 июля ГСЧС сообщила, что лесной пожар, который возник 22 июля в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области, полностью потушен. Он начался в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области и дальнейшего возгорания сухой травы и молодого леса.