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26 июля 2020, воскресенье, 18:27 428
Силовые структуры 2020-07-26T19:00:01+03:00
Українські Новини
После обстрела в Зайцево горят дома, – СМИ

После обстрела в Зайцево горят дома, – СМИ

Надежда Комендантова
обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков, пожар в Луганской области, пожар в Зайцево
Пожар в Зайцево Фото: novynarnia.com
Пожар в Зайцево Фото: novynarnia.com

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс.Реалии со ссылкой на очевидцев

По свидетельствам очевидцев, горит не менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

На запрос издания в штабе операции Объединенных сил сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре.

ГСЧС и полиция Донецкой области не сообщают о пожаре.

Как сообщали Українські Новини, ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

24 июля ГСЧС сообщила, что лесной пожар, который возник 22 июля в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области, полностью потушен. Он начался в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области и дальнейшего возгорания сухой травы и молодого леса.

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