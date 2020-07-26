Готовятся к перемирию. Боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС 25 июля

Несмотря на то, что с 27 июля на Донбассе должно наступить перемирие, 25 июля боевики 15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українські Новини. "За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельск, Лебединский, Опытное и Водяное", - сказано в нем. В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм. Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не зафиксировано. "Выполняя "минские договоренности" и с учетом того, что противник вел "беспокоящий" огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", - подчеркивается в сообщении. Как сообщали Українські Новини, 24 июля боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было. 23 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Тем временем, подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.