Собор в Нанте поджег волонтер. Виновник признался, но не объяснил, зачем это сделал

Собор Святых Петра и Павла во французском Нанте поджег волонтер, который служил там. Виновник сам признался в этом после того, как полиция задержала его во второй раз. Об этом сообщает французское издание Quest France. Мужчину повторно задержали 25 июля в его доме. Следствие предъявило ему обвинения по статье "повреждение или разрушение имущества третьих лиц в результате поджога". После этого волонтер признался в поджоге. Мужчина рассказал, что развел огонь в трех местах в храме: под большим органом, под малым органом и у электрощита. Зачем он это сделал – пока неизвестно. Виновнику акта вандализма грозит до 10 лет лишения свободы и 150 тыс. евро штрафа. Собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции. Его высота лишь на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери. Как сообщали Українські Новини, спасателям удалось потушить пожар в готическом собора Петра и Павла в Нанте. В 2019 году 15 апреля, в Париже загорелся собор Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери). Из горящего Нотр-Дама удалось спасти часть святынь: в том числе терновый венец Иисуса Христа.