подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Собор в Нанте поджег волонтер. Виновник признался, но не объяснил, зачем это сделал
26 июля 2020, воскресенье, 10:20 149
Европа 2020-07-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Собор в Нанте поджег волонтер. Виновник признался, но не объяснил, зачем это сделал

Собор в Нанте поджег волонтер. Виновник признался, но не объяснил, зачем это сделал

Кира Молчанова
Франция, Задержание, пожар в соборе Павла и Павла, пожар во Франции
Пожар в соборе Петра и Павла. Фото: bfmtv.com
Пожар в соборе Петра и Павла. Фото: bfmtv.com

Собор Святых Петра и Павла во французском Нанте поджег волонтер, который служил там. Виновник сам признался в этом после того, как полиция задержала его во второй раз.

Об этом сообщает французское издание Quest France.

Мужчину повторно задержали 25 июля в его доме. Следствие предъявило ему обвинения по статье "повреждение или разрушение имущества третьих лиц в результате поджога". После этого волонтер признался в поджоге.

Мужчина рассказал, что развел огонь в трех местах в храме: под большим органом, под малым органом и у электрощита. Зачем он это сделал – пока неизвестно.

Виновнику акта вандализма грозит до 10 лет лишения свободы и 150 тыс. евро штрафа.

Собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции. Его высота лишь на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Как сообщали Українські Новини, спасателям удалось потушить пожар в готическом собора Петра и Павла в Нанте.

В 2019 году 15 апреля, в Париже загорелся собор Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери).

Из горящего Нотр-Дама удалось спасти часть святынь: в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Больше новостей о: Франция Задержание пожар в соборе Павла и Павла пожар во Франции

После пятидневного роста количество новых случаев COVID-19 уменьшилось до 920. Летальность тоже снизилась
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды
Новости
После пятидневного роста количество новых случаев COVID-19 уменьшилось до 920. Летальность тоже снизилась 10:30
Собор в Нанте поджег волонтер. Виновник признался, но не объяснил, зачем это сделал 10:20
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
В Германии самолет протаранил жилой дом. Есть погибшие 09:24
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46 пригородных поездов. Список направлений 14:46
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Повышение "минималки" в кризис может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах", - ЕБА 14:40
больше новостей
Жвания готов дать показания против Порошенко в обмен на безопасность 07:30
Мендель в июне заработала в 1,5 раза больше, чем Зеленский 07:45 Документ
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Давид Жвания Фото: zhvaniya.com
Мы использовали Майдан как массовку, - Жвания записал новое видео 15:29 Видео
Парусная регата. Фото: Водник
Участники детской регаты направили все призовые на лечение мамы своих одноклубниц 06:33 Фото
больше новостей
Выплаты пенсий в июле увеличились на 400 миллионов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok