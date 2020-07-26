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26 июля 2020, воскресенье, 10:30 17
Lifestyle 2020-07-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Хороший период для начинаний и оздоровительных процедур. Лунный гороскоп на сегодня

Хороший период для начинаний и оздоровительных процедур. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на воскресенье, Фаза Луны, Лунный гороскоп
Лунный гороскоп. Фото: pixabay
Лунный гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как сегодня удача будет на строне Овнов, Львов и Козерогов, в воскресенье в 11:44 начнется шестой лунный день и растущая Луна в знаке Весы. В этот день астрологи советуют принимать происходящее таким, каким он есть. Не стоит жаловаться на жизнь, печалиться, огорчаться. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в субботу, 25 июля, расскажут Українські Новини.

В шестые лунные сутки необходимо сконцентрироваться на важных делах. Для того, чтобы не потонуть в них, систематизируйте их, расставив по приоритетности. 

В этот день наступит хороший период для начинаний, старта проектов. Хотя это день повышенной эмоциональной восприимчивости, когда равнодушие людей, их холодность тяжело будет восприниматься, пустая болтовня, клевета и злые высказывания - противопоказаны.

Хорошо если в одежде, аксессуарах,и макияже будут присутствовать белые, золотые и зеленые сочетания цветов.

Астрологи уверяют, что чем меньше будете есть сегодня, тем лучше. Можно выбрать любую из оздоровительных диет. Важно не голодать и не переедать.

В это воскресенье хороши косметические средства на цветочной основе, направленные на очищение кожи. Так можно заняться спортим на свежем воздухе — основное действие дня для хорошего самочувствия.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также в Украине в воскресенье, 26 июля, будет облачно, а местами пройдут ложди с грозами.

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