У трех знаков зодиака будут неприятности в делах сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу Тельцы, Стрельцы и Водолеи могли побороть любые проблемы, в субботу Раки, Девы и Весы столкнутся с неприятностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 25 июля, расскажут Українські Новини.

Рак

Раков ждет достаточно конфликтный день. В этот период не обостряйте отношения с окружающими, ищите компромисс в общении. Внимательность в делах, умение выслушать помогут представителям этого знака достичь определенного успеха, укрепят их позиции в обществе. Также звезды не советуют совержать спонтанные покупки, иначе есть риск, что они не доставят удовольствие.

Дева

Дев ждет сложный и противоречивый день. В субботу будьте сдержанны и не проявляйте излишнюю эмоциональность. Обратите внимание на то, как выглядите сегодня, насколько хорошо общаетесь с окружающими. День хорош для финансовых сделок и покупок. Вечер проведите отдыхая.

Весы

У Весов будет неоднозначный день. В течение субботу хорошие события будут сменяться неудачным стечением обстоятельств, из-за чего возможны перепады настроения, эмоциональные всплески. В какой-то период представители этого знака почувствуют разочарование, им покажется, что все идет не так, как планировали. Звезды в этот день не рекомендуют что-либо кардинально менять, проводить финансовые операции.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс.