На польско-украинской границе образовались огромные очереди из фур

На украино-польской границе в субботу, 25 июля, образовались масштабные очереди из грузовиков, чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа. Об этом сообщает "Польское радио".

Наихудшая ситуация наблюдается на переходе "Ягодин"-"Дорогуск", где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. На пересечение границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе "Рава-Русская"-"Гребенное" ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

Отмечается, что до октября на переходе "Ягодин"-"Дорогуск" продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Как сообщали Українські Новини, Польша, которая открыла 4 пункта пропуска, в скором времени откроет еще один пункт пропуска для возможности пересечения границы с Украиной.

Тем временем, каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек.