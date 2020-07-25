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25 июля 2020, суббота, 23:30 202
Общество 2020-07-25T23:32:12+03:00
Українські Новини
На польско-украинской границе образовались огромные очереди из фур

На польско-украинской границе образовались огромные очереди из фур

Ольга Фандорина
Граница, пункт пропуска, Польша-Украина, Очереди на границе
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Грушев - Будомеж". Фото: Facebook/Госпогранслужба

На украино-польской границе в субботу, 25 июля, образовались масштабные очереди из грузовиков, чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа. Об этом сообщает "Польское радио".

Наихудшая ситуация наблюдается на переходе "Ягодин"-"Дорогуск", где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. На пересечение границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе "Рава-Русская"-"Гребенное" ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

Отмечается, что до октября на переходе "Ягодин"-"Дорогуск" продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Как сообщали Українські Новини, Польша, которая открыла 4 пункта пропуска, в скором времени откроет еще один пункт пропуска для возможности пересечения границы с Украиной.

Тем временем, каждый час пограничники выпускают из пункта пропуска "Шегини" 70 человек.

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